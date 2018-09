Ruba una borsa e si getta nel Bisenzio per fuggire alla polizia

Ieri, lunedì 3 settembre, un cittadino marocchino di 33 anni C.Z ., dopo avere borseggiato una cittadina cinese, nei pressi del mercato settimanale di v.le Galilei, si è dato alla fuga. La stessa cittadina, si è immediatamente accorta del fatto ed a cominciato ad urlare, rincorrendolo, attirando così l’attenzione di alcuni passanti e di una pattuglia della Polizia Municipale presente sul posto, per il normale servizio di viabilità.

L’extracomunitario, per sfuggire, ha deciso così di buttarsi nel Bisenzio, nei pressi dell’argine, ma altre pattuglie intervenute sono riuscite a tirarlo fuori dall’acqua, e portarlo immediatamente al Comando, dove nella perquisizione effettuata, è stato ritrovato il borsellino sottratto, e riconosciuto dalla vittima che ha sporto denuncia. l'uomo è stato così denunciato per l’accaduto all’autorità giudiziaria e gli è stato notificato un ordine di rintraccio, emanato per la stessa tipologia di reato da altra autorità di polizia. Nei giorni precedenti, sono stati emanati tre ordini di allontanamento, i daspo del sindaco, a tre sinti, tra cui una persona che era stata destinataria di precedenti misure e per la quale è stato chiesto il foglio di via alla Questura.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

