'Santa Croce tutti al centro'. Chiusura temporanea al transito veicolare

In occasione della manifestazione 'Santa Croce tutti al centro', saranno adottate le seguenti modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare:

1) dalle ore 19,00 di giovedì 6 e venerdì 7 settembre 2018 e fino alle ore 01,00 del giorno successivo - chiusura al transito veicolare di via Turi e di via Pipparelli con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; - istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Ciabattini e via Vettori.

2) dalle ore 11,00 alle ore 24,00 di sabato 8 e dalle ore 9,00 alle ore 24,00 di domenica 9 settembre 2018 - chiusura al transito veicolare di via Puccioni, via Lami, via provinciale Francesca Sud, tratto compreso tra via Puccioni e via San Tommaso, corso Mazzini, tratto compreso tra via Lami e via Puccioni con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; - istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Vettori e via Puccioni; - istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via provinciale Francesca Sud compreso tra via San Tommaso e via degli Orti con percorrenza consentita esclusivamente rispetto alla direzione di marcia dal centro verso la periferia; - chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Vettori e via Puccioni.

3) dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di lunedì 10 settembre 2018 - chiusura al transito veicolare del tratto di via Turi compreso tra piazza Matteotti e corso Mazzini con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e deviazione dei veicoli provenienti o diretti verso largo Galilei lungo il percorso formato da via Turi, tratto compreso tra corso Mazzini e largo Galilei, corso Mazzini e via Buoni.

Di seguito il testo dell'Ordinanza 100/2018

