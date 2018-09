Servizio civile nazionale, sei posti disponibili nel Comune di Siena

Sono aperte le selezioni al Comune di Siena per 6 posti nel Servizio Civile nazionale, per il progetto, presentato tramite Anci Toscana, “Giovani Gener-azioni: informare, integrare, partecipare”, della durata di dodici mesi e un rimborso mensile di 433,80 euro,

Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, compilando il modulo disponibile nel sito istituzionale al link http://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Servizio-Civile/Servizio-Civile-Universale.

Le domande, da inviare entro il prossimo 28 settembre, possono essere consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, piazza del Campo 1, oppure inviate via PEC a pec@ancitoscana.com o con raccomandata AR (non farà fede il timbro postale) a Anci Toscana Servizio Civile, viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune, telefonare allo 0577 292390, 055 8794232 oppure inviare una mail a serviziocivile@ancitoscana.it

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

