Servizio civile a Pontedera, 49 posti in ballo. Incontro in biblioteca per esporre le opportunità

Il 20 agosto il Dipartimento Gioventù e servizio civile ha pubblicato il bando ordinario per la partecipazione di oltre 53.000 giovani a progetti di servizio civile sul territorio nazionale.

Arci Servizio civile Pontedera come ogni anno (ed ormai da oltre 15 anni) partecipa al bando nazionale attraverso la la propria rete associativa. Infatti le organizzazioni del territorio ed i comuni della Valdera convenzionati con ASC hanno presentato, e visto approvati, complessivamente 8 progetti per 49 posti. Quest’anno 2 posti sono riservati a titolari di protezione internazionale e umanitaria (Fondo Asilo Migrazione Integrazione - FAMI). Le caratteristiche dei progetti sono diversificate: per n. posti, tipologia di sede e servizio, diverso ambito di intervento. Si va da progetti con finalità socio-assistenziali a progetti di tipo culturale, in servizi afferenti cooperative sociali o associazioni oppure in scuole o biblioteche comunali.

Per conoscere la variegata proposta di ASC è utile consultare il sito internet nazionale https://scn.arciserviziocivile.it o quello locale https://www.arciserviziocivile.it/pontedera dove si possono trovare i testi dei progetti, il dettaglio delle sedi e il numero dei posti a bando, la modulistica per fare domanda.

Al fine di offrire ai giovani interessati una completa conoscenza delle opportunità, ASC Pontedera ha organizzato un incontro pubblico presso la biblioteca Gronchi di Pontedera previsto per lunedì 17 settembre alle ore 17,00. In questa occasione, durante la quale interverrà anche il presidente nazionale di ASC Licio Palazzini, verranno presentati bando e progetti, questi ultimi raccontati direttamente dai responsabili delle organizzazioni attuatrici.

Ulteriore servizio previsto è lo sportello informativo presso la sede dell’associazione in via Carducci 8 a Pontedera tutti i lunedì (ore 10-13) e martedì (ore 15-18) per tutta la durata del bando.

La domanda deve essere redatta attraverso i moduli allegati al bando (n. 3, 4, 5) e corredata dalla copia del documento di identità e può essere inviata tramite PEC oppure consegnata a mano presso la sede di ASC Via Carducci 8 Pontedera entro le ore 18 del 28 settembre.

Ricordiamo che per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

d) Qualora si intenda partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI, prevista per alcuni progetti da realizzarsi in Italia, occorre anche essere titolare di protezione internazionale (ossia rivestire lo status di rifugiato o essere titolare di protezione sussidiaria) o di protezione umanitaria.

Una volta consegnata la domanda, i giovani candidati conosceranno data e orario del colloquio di selezione che si terrà a partire dal 3 ottobre. Ricordiamo infine che l’avvio dei progetti è previsto nelle prime settimane del 2019.

