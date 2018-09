Si spaccia per dirigente del Vaticano e truffa una donna in cerca di lavoro

Offriva ambiti posti di lavoro spacciandosi per una dirigente del Vaticano, ma in realtà era solo una truffatrice. Una 63enne del Senese è riuscita a entrare nelle grazie di una donna di Roma bisognosa e in cerca di lavoro, le ha proposto di seguirla in Vaticano e la capitolina ha accettato.

La vittima in seguito si è accorta che i soldi donati sotto forma di offerta alla 'dirigente' (qualche migliaio di euro) in realtà non erano finiti nelle elemosinerie dello Stato Pontificio, ma nelle tasche della 63enne. A completare il quadro dell’articolata simulazione eccp la presenza di una finta suora che avrebbe dovuto tenere una sorta di colloquio per assumere la richiedente. Tutto ovviamente falso.

A scoprire il reato sono stati i carabinieri di Abbadia San Salvatore che una volta presa la denuncia della donna romana, ma con origini badenghe, hanno fatto partire le indagini scoprendo la truffa.

