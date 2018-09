Fa i suoi bisogni ai cassonetti della spazzatura, multa da 3.700 euro

Scoperto dopo aver espletato i suoi bisogni accanto ai cassonetti, un cittadino marocchino di 25 anni dovrà ora pagare multe per 3700 euro. Il giovane, residente nel Comune di Incisa e in possesso di regolari documenti, è stato sorpreso ieri sera in via Pacini (nel Quartiere 1) dagli agenti del nucleo ambientale della polizia municipale. Nei suoi confronti sono scattate due sanzioni: una da 400 (per aver violato il regolamento di polizia urbana) e una da 3300 euro (così come previsto dal codice penale).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

