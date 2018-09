Teatro a Merenda: tutti i fuori abbonamento dei teatri della Valdelsa

Saranno presentati giovedì 13 settembre in anteprima al Teatro del Popolo di Colle val d’Elsa - con un grande ospite, l’attore comico, regista e doppiatore, Roberto Ciufoli – e poi al Politeama di Poggibonsi mercoledì 19 settembre ed al Multisala Boccaccio di Certaldo venerdì 28 settembre, sempre alle ore 17.30, gli spettacoli teatrali della stagione congiunta 2018/2019 dei Teatri della Valdelsa, unita sotto il nome di #valdelsateatri. Nell’attesa degli eventi di presentazione che lanceranno la campagna abbonamenti 2018/2019, i teatri svelano gli spettacoli “fuori abbonamento”: il Teatro a merenda - rassegna dedicata ai bambini - l’opera lirica, il teatro contemporaneo, gli spettacoli delle compagnie amatoriali del territorio (la rassegna “Maggio Amatoriale”) e a grande richiesta, la replica del musical Romeo e Giulietta.

I fuori abbonamento inizieranno venerdì 23 novembre alle 21.30 nella sala SET del Politeama con lo spettacolo dei Sacchi di Sabbia Dialoghi degli dei, la riproposizione contemporanea e comica dei dialoghi scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo. Una raccolta di vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo, atterrati, in questa versione, in una classe di ginnasio. L’evento sarà curato dall’Associazione Timbre, in collaborazione con La Scintilla, Liceo Alessandro Volta e Fondazione Elsa. Doppio appuntamento quest’anno con il Teatro a Merenda, la rassegna per bambini e famiglie giunta alla XXIV edizione. Il 19 gennaio al Teatro del Popolo sul palco Studio Ta- Daa! Con Controvento, storia di aria, nuvole e bolle di sapone, un suggestivo e divertente spettacolo rivolto ai bambini dai 3 ai 100 anni, mentre il 2 febbraio al Politeama i Nani Rossi ci porteranno, attraverso varie tecniche circensi, in un mondo di cartone, scatole e imballaggi con il poetico spettacolo Sogni in Scatola. Immancabile lo spettacolo di opera lirica al Teatro del Popolo, il 23 febbraio la società corale Vincenzo Bellini porterà in scena Le nozze di Figaro, l’immortale capolavoro di Mozart. Al Politeama il 16 aprile torna, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il musical Romeo e Giulietta- il musical, il progetto proposto dalla Ballet Academy, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, che ha come protagonisti artisti e associazioni del territorio. A maggio sul palco del Boccaccio le compagnie teatrali certaldesi che anche quest’anno proporranno spettacoli brillanti nel cartellone del Maggio amatoriale.

Campagna abbonamenti avrà inizio con i rinnovi sabato 29 settembre. Gli abbonati alla stagione 2017/2018 potranno infatti riconfermare la propria poltrona fino a lunedì 8 ottobre, variare turno o estendere gli abbonamenti da martedì 9 a venerdì 12 ottobre. Da sabato 13 ottobre a venerdì 19 ottobre potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti, mentre quelli a “turno libero” saranno disponibili da lunedì 15 ottobre. La vendita dei singoli biglietti inizierà sabato 20 ottobre e da lunedì 20 saranno disponibili anche on line sui siti dei teatri.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca, SienaAmbiente.

Informazioni: Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18 0577 912257 - fax 0577 912270 www.teatrodelpopolo.it, www.comune.collevaldelsa.it, teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it, Facebook Teatro del Popolo (https://www.facebook.com/cinemateatrodelpopolo/), Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, biglietteria@politeama.info, su facebook Teatro Politeama Multisala Poggibonsi (https://www.facebook.com/Teatro-Politeama-Multisala-Poggibonsi-282152425135058/), anche su Instagram e Twitter, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it, info@multisalaboccaccio.it, su Twitter, Instagram e sulla pagina fb MultisalaBoccaccio Cinema Teatro https://www.facebook.com/multisalaboccaccio/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

