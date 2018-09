Aeroporto Firenze, Stella (FI): "Bene ok a masterplan, ma Pd risolva contraddizioni interne"

"Il voto favorevole del Consiglio comunale di Firenze al masterplan dell'aeroporto Amerigo Vespucci è un dato molto positivo. Ora non si perda più tempo e si proceda spediti verso la realizzazione della nuova pista, come ci auguriamo emerga dalla conferenza dei servizi del prossimo 7 settembre. Il Pd deve però risolvere le sue contraddizioni interne, vista la forte contrarietà all'opera di molti suoi sindaci". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), commentando il voto favorevole dell'assemblea comunale, arrivato nella notte con i voti favorevoli di PD e FI.

"Purtroppo - prosegue Stella - oggi hanno ribadito il loro parere contrario all'ampliamento dello scalo i sindaci di Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Poggio a Caiano e Carmignano, tutti espressione del Pd o, come Sesto, della sinistra radicale. Sono posizioni demagogiche e autoreferenziali, e il Pd deve decidere se stare dalla parte dello sviluppo, come si è finalmente espressa la sua componente fiorentina, oppure se perseguire la strada della decrescita e della rinuncia al rilancio economico e occupazionale, come fanno i Dem pratesi e della Piana. Mi auguro che il futuro segretario regionale del Pd toscano prenda una posizione chiara in merito a questa infrastruttura prioritaria".

"L'ammodernamento del Vespucci - sottolinea Stella - costituisce un bene pubblico irrinunciabile per le 444.000 imprese attive in Toscana e un elemento indispensabile per i cittadini, per chi fa affari e per i turisti. Chi si oppone all'ammodernamento dello scalo, dica chiaramente che non gli interessano lo sviluppo economico e le nuove prospettive occupazionali dell'area metropolitana. Il manifatturiero ha bisogno di porte internazionali di accesso diretto alla città, così come il turismo e le fiere. Quest'opera porterà un investimento immediato di 400milioni di euro con 5mila posti di lavoro, rappresentando un fattore di sviluppo per tutta la Toscana".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Forza Italia

Tutte le notizie di Firenze