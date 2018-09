Nottissima2018 con Empolijazz arrivano Alessandro Lanzoni e Strax trio

Come ormai tradizione anche quest'anno Empoli Jazz ha collaborato al programma i #NOTTISSiMA2018 con le seguenti proposte:

Alessando Lanzoni Piano Solo : AROUND VERDI

#NOTTISSIMA2018 - Sabato 8 Settembre 2018 - ore 22.00 Ingresso Gratuito

Piazza Farinata degli Uberti -Empoli (FI)

I percorsi sonori tracciati da Alessandro durante le sue performances improvvisate in Piano Solo sono sempre improntati a una grande libertà creativa ma anche alla ricerca di una compiutezza formale che spesso conduce la sua musica a materiali tematici preesistenti, come classici standard o altro. Questa volta l’approdo sarà del tutto inedito perché orientato verso frammenti melodici e armonici tratti da musiche di Giuseppe Verdi, scelte fra alcune opere della grande maturità del Maestro appartenenti al repertorio non operistico, come il Quartetto per archi, il Requiem e i Quattro pezzi sacri. Uno spettacolo presentato in esclusiva e prodotto dal Festival Verdi di Parma.

STRAX TRIO: Giada Moretti, saxofono, Erica Fialà, violino, Alice Chiari, violoncello

Piazza Madonna delle Quiete ore 19,30 a seguire nei vari punti Musica

Strax, string e sax. Una formazione non canonica: un classico trio d'archi in cui si inserisce il più giovane degli strumenti a fiato, il saxofono.

Un trio tutto al femminile, ma solo per puro caso.

Una formazione non canonica: un classico trio d’archi in cui si inserisce il più giovane degli strumenti a fiato, il saxofono, che corona l’impasto sonoro degli archi tanto che viene da chiedersi perché non sia sempre stato lì. “Se Bach fosse vissuto abbastanza da vedere la nascita del sassofono avrebbe scritto sicuramente tantissima musica per questo strumento”, dice Giada Moretti. Non lo sapremo mai, ma sicuramente in questo trio il saxofono veste dei panni in cui non siamo abituati a vederlo, ma che gli stanno benissimo.La miscela timbrica particolare ha portato, in maniera naturale, a spaziare in un vasto repertorio: da Bach a Yann Tiersen, passando attraverso la musica popolare e i Tanghi di Astor Piazzolla.

GIADA MORETTI

Diplomata in saxofono sotto la guida di Alda dalle Lucche, si è perfezionata con Formeau e Marzi. Da anni suona in formazioni cameristiche che vanno dal duo al quartetto: duo di saxofoni "Noir", quartetto di saxofoni "Auris", il quartetto d'ance "Metamorphosis", il "Quartetto Arabesque" con solista Alda Dalle Lucche, con alcuni dei quali ha suonato in importanti festival (Festival dei due mondi di Spoleto, Festival di Villa Solomei, Amiata festival, per citarne solo alcuni). Ha suonato con l'Orchestra Giovanile Italiana e collaborato con l'Orchestra Regionale Toscana. Attualmente è docente di saxofono in numerose scuole di Firenze e provincia, docente per i corsi pre accademici alla scuola musica di Fiesole, presso liceo musicale Dante di Firenze e collabora al progetto per la banda "La Polverosa" presso l'Istituto Comprensivo Verdi.

ERICA FIALA'

Studia con Boriana Nakeva presso la Scuola di Musica di Fiesole, dove compie le sue prime esperienze cameristiche e orchestrali, si perfeziona in violino a Parigi con Devy Erlih. Si dedica anche agli studi umanistici e letterari presso l’Università di Studi di Firenze e la Sorbonne di Parigi. Suona spesso in varie formazioni cameristiche spaziando tra i generi e le epoche. E’ docente di violino per la Scuola di Musica di Fiesole nel nucleo orchestrale di Sorgane (dove si segue il metodo Abreu) e insegna educazione musicale nelle Scuole medie di Firenze.

ALICE CHIARI

Violoncellista fiorentina che coniuga leggero e colto, popolare-folk e classica con estrema naturalezza, collabora con molteplici ensemble dalle sonorità più eterodosse: dalla classica-cameristica, con alcune incursioni nel sinfonico e operistico, alla musica contemporanea; da quella popolare della tradizione al pop, dal tango alle colonne sonore. Di formazione classica, si appassiona fin in giovane età alla musica popolare, suonando in diversi gruppi dell'area fiorentina (Antidotum e Scaramuzzini) con cui per quasi dieci anni si esibisce come cantante e violoncellista nei festival di tutta la penisola. Membro stabile di Todo Modo, Parvenu e del duo con il polistrumentista Simone Morgantini, affianca all'attività live quella dell'insegnamento insegnando violoncello in diverse scuole della provincia di Firenze.

