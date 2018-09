Anniversario alluvione di Livorno, Cesvot: "Il nostro sostegno alle vittime"

“Il Cesvot non può che dimostrare la sua vicinanza alle vittime dell’alluvione partecipando alle iniziative di commemorazione in programma domenica 9 e lunedì 10 settembre”. Ad assicurare il sostegno della delegazione di Livorno agli eventi promossi da Comune, associazioni del “Tavolo di coordinamento per contributi post alluvione”e dalla Diocesi di Livorno, è la presidente Fiorella Cateni che a maggio scorso aveva premiato in piazza Grande i giovani volontari che si sono impegnati ad aiutare i cittadini colpiti dal terribile nubifragio che nel settembre scorso ha colpito Livorno e ha causato morti e milioni di danni.

“La nostra presenza alla fiaccolata e ai momenti di incontro in programma - commenta ancora Cateni - è anche un modo per ribadire il giusto riconoscimento anche ai tanti “bimbi della mota” che in quei giorni hanno dato una mano per riportare il più presto possibile la città alla normalità e con secchi e pale hanno svuotato garage e scantinati, hanno raccolto rifiuti, hanno spazzato via il fango dalle strade. Il ricordo di quelle tragiche giornate resta ben impresso nella memoria di tutti insieme alle immagini di questi ragazzi e ragazze con le facce sporche di mota appunto e con il sorriso pronto, tanto che la memoria di quei giorni è di sofferenza ma anche di orgoglio”.

Fonte: Ufficio Stampa

