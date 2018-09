Bretellina di Capalle, Loiero: "Lavori iniziati, seguono il normale iter"

"Bastava qualche passo in più al consigliere di Forza Italia Paolo Gandola per evitare l'ennesima figuraccia! - esordisce l'assessore Loiero - non intendiamo però più accettare questo suo comportamento guidato più dall'esigenza di mettere in mostra se stesso che non avere a cuore le reali esigenze dei cittadini. Anche in questo caso i fatti smentiscono le parole del capogruppo di Forza Italia. Lo invito, per le occasioni future, a contattarmi per fissare insieme un sopralluogo al cantiere, mettendo da parte il "sentito dire" e lavorare insieme, per Campi, guardando realmente come stanno le cose".

"Per rassicurare i cittadini ci tengo a precisare che - sottolinea l'assessore Lorenzo Loiero - i lavori della bretellina di Capalle si concluderanno entro i termini stabiliti alla consegna. Questa amministrazione si è fatta carico negli anni di andare a trovare una soluzione al problema viabilità nella frazione, sperimentando solu zioni temporanee in attesa dell'intervento definitivo che sarà, appunto, rappresentato dalla bretellina".

Tutti noi abbiamo a cuore il futuro di Capalle e dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo: da decenni viene atteso che sia risolto il problema della viabilità ed adesso, finalmente, siamo al traguardo. La bretellina è l'unica soluzione possibile e risolverà, in via definitiva, il problema della viabilità nella frazione.

"I lavori per la Bretellina - sottolinea Loiero - sono cominciati e stanno seguendo le normali fasi previste da questo tipo di interventi: il Comune ha consegnato le aree espropriate a metà luglio. La ditta incaricata ha quindi proceduto, prima della pausa estiva, alla ripulitura della zona interessata e, adesso, al tracciamento di tutto il percorso della strada. La fase successiva sarà la verifica dello sminamento per poi dare seguito alla fase del rilevato stradale. La ditta sta, quindi, seguendo le normali fasi della realizzazione di una strada".

La road map dei lavori è stata condivisa con gli abitanti della frazione nel corso di alcuni incontri pubblici. Insieme è stata avanzata anche la proposta di istituire un tavolo con amministratori, tecnici e cittadini per monitorare l'evoluzione dell'opera e il rispetto dei tempi che, presto, verrà nuovamente convocato per un aggiornamento sull'avanzamento dei lavori. "Quello che mi preme sottolineare - conclude Loiero - è l'atteggiamento dei cittadini capaci di guardare al futuro e al domani. Non hanno fatto emergere conflittualità, ho sentito voglia di esserci e di collaborare. È bello parlare del presente e del futuro. Vogliamo verificare l'avanzamento dei lavori insieme ai cittadini che hanno condiviso e compreso l'idea e le finalità del tavolo istituzionale, tecnico e politico".