Il consigliere PD Gazzetti presente ai funerali di Lindsay Kemp

“A Roma per l'ultimo saluto a Lindsay Kemp. Mi è sembrato giusto essere qui, al Cimitero Acattolico per gli stranieri, gli artisti ed i poeti al Testaccio, per accompagnare questo artista immenso nel suo ultimo viaggio. L'ho fatto da livornese e l'ho fatto indossando la fascia che mi ha concesso il Presidente Giani, anche in rappresentanza del Consiglio Regionale della Toscana. Lindsay Kemp meritava questa vicinanza. È stato un artista di valore assoluto (coreografo, attore, ballerino, mimo e regista) e la sua scelta di voler vivere a Livorno ha rappresentato un onore per tutti noi. Riposerà accanto alla amatissima madre e la sua arte e la sua genialità, che ha voluto spesso legare a Livorno, continueranno a vivere dentro di noi e noi ci dobbiamo prendere l'impegno di ricordare in maniera degna ed adeguata un genio che amava respirare il salmastro”.

Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, presente oggi ai funerali di Lindsay Kemp.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Partito Democratico

Tutte le notizie di Toscana