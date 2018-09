Dall'Unione Comuni 148mila euro a SdS per abbattere liste d'attesa

Sociale, sinergia e collaborazione istituzionale tra Unione dei Comuni e SdS Mugello per intervenire sui bisogni dei cittadini mugellani. La Giunta dell'Unione dei Comuni ha deciso di destinare 148.000 euro dell'avanzo di amministrazione alla Società della Salute per incrementare i servizi gestiti in forma associata su delega dei Comuni e abbattere le liste d'attesa.



Nel bilancio di previsione 2018 della SdS Mugello sono stati stanziati per la gestione associata 4.575.000 euro, con una copertura finanziaria del 78%, cioè oltre 3.500.000 euro, di conferimenti comunali. Un impegno finanziario degli 8 Comuni del Mugello in linea con quello evidenziato nel bilancio di esercizio 2017, nel sostenere la gestione associata dei servizi nel settore sociale che è ammontata a 4.249.000 euro circa.



Nel tempo i bisogni sociali e assistenziali sono aumentati e si sono diversificati, anche in ragione del processo di invecchiamento della popolazione residente, e conseguentemente si registrano maggiori richieste assistenziali, sia per i servizi residenziali che per quelli domiciliari, con costi più onerosi.



“Il nostro impegno è di essere vicini ai cittadini, a servizio dei cittadini, facendoci carico dei problemi e dei bisogni. Ed è da qui che scaturisce questa sinergia tra istituzioni - sottolineano il presidente dell'Unione dei Comuni e frlla SdS del Mugello, Paolo Omoboni e Roberto Izzo -. L'Unione dei Comuni ha deciso di mettere a disposizione della SdS risorse dell'avanzo d'amministrazione e con queste risorse la SdS potrà intervenire ulteriormente là dove sono i bisogni della comunità, in particolare agendo in maniera decisa su situazioni attualmente in lista d'attesa”.



Le ulteriori risorse a disposizione, i 148.000 euro assegnati dall'Unione dei Comuni, consentiranno di affrontare la crescita dei bisogni, anche nell'ottica di monitorare e contenere la presenza di utenti in lista d'attesa. Particolare attenzione si presterà su welfare leggero e mensa anziani, assistenza domiciliare ed educativa domiciliare, oltre a Rsa.

Un piano d'azione rapido e progressivo sarà messo in atto dal direttore della SdS Mugello Michele Mezzacappa.

Fonte: Unione Comuni Mugello

