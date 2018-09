Una discesa nel Maelstrom tra Valdera e Valdelsa

Si terrà domenica 9 settembre il prossimo appuntamento dell’edizione 2018 del Paesaggio Ritrovato, il programma di escursioni a piedi alla scoperta del territorio di Montaione e dintorni, promosse dal Comune di Montaione e organizzate in collaborazione con l’Ecoistituto delle Cerbaie.

Accompagnati da una guida naturalistica - ambientale, una passeggiata immersi nel verde idonea sia per adulti che per bambini di circa 13 km da San Vivaldo a Ghizzano di Peccioli per la solitaria valle del Roglio.

Come di consueto, l’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 7 settembre per telefono allo 0571 699 255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio informazioni turistiche (turismo@comune.montaione.fi.it) o della guida (a.bernardini@ecocerbaie.it), a cui è possibile rivolgersi anche per avere informazioni tecniche sull’escursione. La partenza è alle ore 9.00 al parcheggio della Gerusalemme di San Vivaldo e l’arrivo è previsto alle ore 16.30.

Fonte: Comune di Montaione

