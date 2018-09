Diventare Naturopata è facile se scegli SINCro, scopri il corso triennale all'open day dell'8 settembre

Vuoi diventare Naturopata? Sei un professionista in cerca di un aggiornamento di alto livello? Vuoi approfondire l'affascinante mondo delle discipline naturali?

La scuola di Naturopatia SINCro di San Miniato Basso (Pisa) ti invita al suo open day in programma per sabato 8 settembre 2018 alle 17.

La scuola di Naturopatia SINCro prevede un corso triennale di 1.500 ore teoriche e pratiche, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e rilascia un attestato di formazione in Naturopatia riportante il monte ore frequentato. Per tutte le informazioni sui nostri programmi, i corsi monotematici, i master di approfondimento ti invitiamo a visitare il nostro sito.

Durante l'incontro sarà possibile avere informazioni anche sui corsi singoli. Per l'anno 2019 SINCro è l'unicascuola In Toscana che al momento propone un corso professionalizzante di tre fine settimana con esame finale e attestato di formazione sulla floriterapia australiana. Il corso è indipendente dalla scuola, aperto a tutti i professionisti. Per tutti i dettagli è possibile contattare il numero 340/5546841

Cos'è la Scuola di Naturopatia SINCro

Il futuro della fusion medicine si rivolge a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo delle discipline bionaturali e vogliono farne una professione, a chi già svolge un’attività nel campo delle discipline naturali e a chi lavora per il benessere. Parliamo di riabilitatori, erboristi, infermieri, operatori estetici, personal trainer, insegnanti di ginnastica ma anche a tutti coloro che vogliano attivare palestre o centri estetici e benessere con un occhio di riguardo verso i trattamenti e le pratiche naturali.

La nostra scuola, grazie al piano di studi modulare e di stampo universitario, permette la fruizione delle lezioni a chi ha già un bagaglio di discipline naturali ma anche a chi è totalmente nuovo a questo mondo e, grazie alla tipologia di corsi presentati, garantisce una preparazione di elevato livello, conforme a quanto richiesto dalle linee guida OMS.

I numeri: qualità e serietà

Siamo una squadra giovane, formata da medici, naturopati, psicologi e operatori DBN, che ha come suo punto di forza la voglia costante di sperimentare e fare ricerca. Formiamo naturopati con salde basi scientifiche: in questo preciso momento storico, in cui spesso le medicine non ufficiali vengono demonizzate, abbiamo strutturato un piano di lavoro che permetterà al professionistai di essere in grado di fornire a 360° la propria professionalità e soprattutto di poter collaborare attivamente anche in ambulatori medici, in modo da integrare conoscenze millenarie alle moderne scoperte della medicina ufficiale.

La salute passa anche dall'intestino: il corso previsto per settembre 2018

Il nostro piano di studi, modulare, presenta due week end al mese di lezioni frontali da settembre a giugno, con esami di valutazione al termine di ogni quadrimestre e tirocini pratici in entrambi i quadrimestri, per sperimentare sul campo le nozioni imparate

Verranno inoltre proposti simulazioni di casi clinici, casi clinici dal vivo, sperimentazione e ricerca con la collaborazione di alcune case produttrici di rimedi fitoterapici, master di specializzazione su determinate materie a richiesta.

La scuola fornisce in consultazione materiale cartaceo e slide di ogni materia e la strumentazione adeguata per le esercitazioni pratiche.

La figura del Tutor

I docenti sono costantemente a disposizione, contattabili direttamente o attraverso la segreteria della scuola per sciogliere dubbi e definire tutte le tappe del tuo percorso. Molti dei docenti che ti affiancheranno in questa avventura lavorano insieme da tempo, all’interno del centro medico e olistico SML e potranno pertanto garantirti uniformità e coerenza durante tutto il tuo percorso. Troverai la stessa disponibilità da parte di tutti i docenti esterni

Qual è il nostro fiore all’occhiello?

La Fusion Medicine, ovvero la garanzia di una preparazione scientifica, fornita da naturopati esperti, medici e figure olistiche che ti renda in grado di coniugare conoscenze antiche e moderne per garantire ai tuoi clienti professionalità e risultati ottimali in termini di Benessere e Qualità di vita.

Il corso 2019 dedicato ai Fiori di Bach e all'intelligenza emotiva

I benefici: quali opportunità e prospettive ti aspettano?

Una volta terminato il percorso triennale potrai scegliere tra numerose possibilità lavorative: preferisci il contatto con il pubblico e la ricerca? allora potrai entrare come consulente in erboristerie, negozi biologici, farmacie, o come agente commerciale in aziende di prodotti erboristici

Preferisci la continua ricerca e formazione? Allora la collaborazione con case editrici, la figura di informatore scientifico e la possibilità di entrare nel team di lavorazione di case erboristiche saranno il tuo futuro.

Ti sei appassionato al contatto diretto con la tua clientela? in questo caso avrai tantissime possibilità: libera professione, privata o in collaborazione con studi medici e centri olistici, operatore all’interno di palestre, centri benessere, centri fitness, SPA, beauty farm o potrai direttamente aprire il tuo centro olistico

Saremo felici di potervi conoscere, mostrarvi i nostri locali e rispondere a tutte le vostre domande sia durante la giornata dell'Open Day di sabato 8 settembre sia telefonicamente al 340.5546841.

SINCro - Scuola Italiana di Naturopatia Classica e Ricerca Olistica

Segreteria didattica: Largo Don Pino Puglisi, 56028 San Miniato Basso (Pisa)

Tel: +39 340-5546841

Mail: info@naturopatiasincro.it

Web: www.scuoladinaturopatiasincro.wordpress.com