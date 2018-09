Foto Club Vinci, nuovo corso dedicato agli smartphone

Gli smartphone hanno rivoluzionato il modo di vivere, cambiando il modo in cui comunichiamo, in cui viaggiamo e anche il modo in cui fotografiamo.

Sempre più social per le foto sono presenti negli store da poter scaricare e anche le stesse case produttrici continuano a migliorare la qualità della fotocamera.

Estraendo il cellulare dalla tasca, potremmo avere uno scatto immediato, da poter condividere subito e quasi perfetto.

La Tecnologia ha fatto passi da gigante, tali da poter permettere di scattare una foto in RAW e diventare così un'opera d'Arte.

Per creare una foto perfetta con smartphone, però, non basta aprire l’applicazione della fotocamera e scattare.

Sono state create, a questo fine, tantissime funzioni e software di Post-Produzione e di catalogazione dove è possibile sbizzarrirsi.

Al Foto Club Vinci da Ottobre oltre che al Corso Base di Fotografia organizzerò per la prima volta un Corso in 4 Lezioni di Fotografia per gli SmartPhone.

Le lezioni sono strutturare in Composizione e Inquadratura, Tecnica e Funzioni, Condivisione con le App e Social,

e Post- Produzione con Snapseed. Quest'ultima, una potentissima App di Fotoritocco dove la foto avra' dei risultati fantastici.

Il corso si terra' tutti i Giovedì presso il Foto Club Vinci a Spicchio alle 21.20 per la durata di 1 ora.

Fonte: Fotoclub Vinci

