'Galileo e la Piera', laboratorio teatrale a Villa Galileo

Un Galileo insolito, colto nella sua dimensione domestica e quotidiana, con la passione del cibo e del buon vino, che discorre di questioni astronomiche con la sua governante durante la presentazione della cena.

E’ il simpatico ritratto che esce dal laboratorio teatrale “Galileo e la Piera. Dialogo astronomico in cucina” a cura del Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino e del Museo Galileo, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre alle ore 17 a Villa Galileo (Via Pian dei Giullari, 42 Firenze), la dimora in cui lo scienziato visse gli ultimi anni della sua vita.

Dopo la performance seguirà una visita guidata alla villa, dove il celebre scienziato fu assistito dagli allievi fino alla sua morte nel 1642. E’ necessaria la prenotazione. Info su www.msn.unifi.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Stampa

