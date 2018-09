In 60 sotto falsi contratti per avere i permessi di soggiorno, indagati

Per ottenere i permessi di soggiorno e le indennità di disoccupazione, erano disposti a fare falsi contratti di lavoro come colf, operai o badanti. In sessanta sono stati iscritti al registro degli indagati dalla procura di Arezzo dopo le indagini della guardia di finanza di San Giovanni Valdarno. Per gli stranieri i reati che saranno contestati sono truffa, falso e violazioni delle norme sull'immigrazione. Un impiegato di un Caf sarebbe immischiato nella vicenda. Le Fiamme gialle indagavano da ben 3 anni.

Tutte le notizie di San Giovanni Valdarno