Sicurezza, la Lega: "Prosegue l'allarme criminalità"

“L’ultimo grave episodio che ha visto protagonista un marocchino pluripregiudicato-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega - rafforza, purtroppo, il nostro pensiero che a Piombino vi sia un effettivo e serio problema legato ad un incremento di atti delinquenziali che non devono essere assolutamente minimizzati.”

“E’ evidente -prosegue il Consigliere -che le Forze dell’Ordine, a cui rinnoviamo il nostro plauso per l’impegno quotidiano, non possano avere il dono dell’ubiquità, ma è parimenti palese che questi reiterati accadimenti di vera criminalità debbano venire fronteggiati con la massima determinazione.”

“Non è, infatti, accettabile - precisa Biasci - che gente pericolosa come il citato individuo, possa girare tranquillamente per la città, diventando un potenziale pericolo per residenti e commercianti.”

“Auspichiamo, dunque - conclude seccamente Roberto Biasci - che gli venga comminata una pena adeguata e che le Istituzioni locali sappiano, finalmente, interpretare questi deleteri segnali che testimoniano una recrudescenza di fatti criminosi nella località tirrenica, tra l’altro molto frequentata in estate, specialmente dai turisti diretti alle isole.”

Fonte: Gruppo Lega

