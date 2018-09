A Lamporecchio torna 'Passo dopo Passo', camminata ludico-motoria

Domenica 16 settembre torna a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, “Passo dopo Passo – una comunità in movimento”, la camminata ludico-motoria che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione di ben oltre 350 persone.

Passo dopo Passo sarà anche quest’anno un’iniziativa non competitiva aperta a tutti, con due percorsi di diversa difficoltà e lunghezza (5 km e 13 km): perfetta per gli sportivi, gli appassionati di trekking o, semplicemente, per le famiglie o i gruppi che vogliono stare insieme con l’occasione di una camminata.

Passo dopo Passo resta soprattutto un’iniziativa benefica: il ricavato, per questa seconda edizione, sarà destinato all’acquisto di attrezzature sportive per la palestra della scuola media Francesco Berni, riaperta dopo importanti lavori di adeguamento anti-sismico.

Di seguito il gruppo organizzatore: TMC, FM Plastic, Comune di Lamporecchio, P.a. Croce Verde Lamporecchio, Proloco Porciano, Gruppo Podistico Porciano, Proloco Amici di San Baronto, “I Rivortosi”, Circolo Tamburini di Cerbaia, Circolo di San Baronto, Circolo di Spicchio, Circolo di Porciano, Circolo di Lamporecchio, Avis Comunale Lamporecchio, Comunità Solidale Lamporecchio, Associazione culturale Orizzonti.

Informazioni utili

Partenza e arrivo: giardini pubblici di Lamporecchio

Dalle ore 7.30 alle 8.30 ritrovo e iscrizioni

Ore 9 partenza camminata ludico-motoria con ristori lungo i percorsi

Pagina Facebook: Passo dopo Passo

Percorsi https://goo.gl/Htgams

Costo iscrizione: 5 € (i bambini partecipano gratuitamente)

Contatti: 328 1391985 – 347 8156922 – 0573 856008 – turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Per tutti i partecipanti pacco di partecipazione e rinfresco finale

