Lavori alla rete del gas, cambiamenti in via San Pietro

Per permettere a Toscana Energia di realizzare lavori scavo per la sostituzione di un tratto della rete del gas metano e il rifacimento degli allacciamenti in via San Pietro (tratto da piazza San Pietro-via Corilla a vicolo Dei Pazzi), venerdì 7 settembre saranno adottate alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione stradale.

Pertanto venerdì 7 settembre, dalle ore 8.00 alle 18.00, in via San Pietro 30 (tratto da piazza S. Pietro/via Corilla a vicolo dei Pazzi) sarà vietato il transito a tutti i veicoli compresi i bus di linea Tpl. Sarà comunque consentito il transito su un percorso alternativo (esclusi i veicoli con pieno carico superiore a 3,5 tonnellate). Il percorso alternativo si snoda nelle vie Palestro, Santo Stefano, vicolo dei Pazzi per i veicoli provenienti da via Filippo Pacini; via Corilla per i veicoli provenienti dal vicolo Rondinello e quelli in transito in piazza San Pietro.

In via Filippo Pacini (in corrispondenza dell'intersezione con via San Bartolomeo) sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli con un carico superiore a 3,5 tonnellate.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

