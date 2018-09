Liberazione di Pistoia, Rifondazione Comunista organizza la 'cena in strada'

L'otto settembre ricorre il 47° anniversario della liberazione di Pistoia dall'occupazione nazi-fascista per merito delle forze di liberazione alleate e dei partigiani.

Come ogni anno, il Partito della Rifondazione Comunista, organizza, a ricordo di questo importante evento, la “cena in strada”.

Quest'anno però, essendo cambiate le leggi nazionale a riguardo di tali manifestazioni, la cena non si potrà avere nella via XX settembre, dove, appunto, c'è la sede del partito, ma nel circolo ARCI di Torbecchia.

Crediamo, in questo particolare momento, dato il sempre più riaffacciarsi del pensiero e delle azioni fasciste, e non solo a Pistoia (vedi i vari striscioni e scritte inneggianti a Mussolini, al fascismo ed al razzismo) ma in tutto il paese, tanto che ha portato l'università di Pisa a scusarsi per le famose “leggi razziali”, ci sia necessità di un attivo ricordo di quello che è accaduto in quel tristissimo periodo.

Dopo la cena ci saranno interventi sul tema “Le Memorie e l'Attualità” alla quale parteciperanno un esponente dell'ANPI provinciale; Mario POLETTI, figlio della partigiana Modesta ROSSI; e Pancio PARDI.

La serata sarà conclusa con una esibizione del gruppo “SGURZ” con canti popolari e dalla fisarmonica di G. Carlini.

Parte del ricavato sarà devoluto al CDC di Pistoia; l'inizio è previsto verso le 19,30/20,00 il costo è di € 15,00, per prenotazione telefono 0573477000 oppure 345 8191075.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Partito della Rifondazione Comunista

