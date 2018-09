Lineapelle, arriva la 'Innovation Square': novità per la fiera a Milano

La 95ma edizione di LINEAPELLE, in programma dal 25 al 27 settembre 2018 negli spazi di Fieramilano Rho, apre le porte al futuro, inaugurando la sua INNOVATION SQUARE.

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE (www.fashioninnovation.it) è un polo di ispirazione unico e innovativo, in cui 40 relatori da tutto il mondo, istituti di R&S specializzati, aziende altamente innovative presenteranno il loro lavoro, le loro competenze e i loro prodotti, dalla ricerca in laboratorio alle soluzioni già completamente industrializzate. Un’opportunità unica per entrare in contatto con idee nuove e irrinunciabili destinate a un mercato che sta dimostrando una attitudine crescente ad accettare l’evoluzione materiali, nuovi processi e nuovi modelli di business.

Il cuore del progetto è uno spazio interno a Lineapelle, situato lungo Corso Italia (di fronte ai Padiglioni 9-11); disposto su due piani, allestito con ledwall, schermi LCD e alta interconnettività: uno spazio che consentirà a visitatori, investitori, aziende, istituti di ricerca & sviluppo e università di mescolare esperienze e abilità, ma soprattutto incuriosire e ispirare.

Il format dell’evento prevede un fitto calendario di appuntamenti suddiviso in tre giornate. L’agenda aggiornata è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.

Il 25 settembre è prevista l’apertura ufficiale, alle ore 9.30. Il tema dell’innovazione sarà affrontato con gli approfondimenti e l’ispirazione di ospiti molto autorevoli: TUFTS UNIVERSITY di BOSTON, VAXESS (start up del HARVARD INNOVATION LAB) e SELF ASSEMBLY LAB del MASSACHUSSET INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

I relatori della sessione ufficiale di apertura saranno:

Fiorenzo G. Omenetto: Frank C. Doble Professor of Engineering, Tufts University, Boston Dean for Research, School of Engineering, Tufts U. - Director, Silklab.

Livio Valenti: Co-Founder/VP of Policy, Strategy and Operations Vaxess Technologies, Inc.

Skylar Tibbits: Co-Director MIT Self Assembly Lab

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE proseguirà poi nei tre giorni, con sette sessioni tecniche: Biotecnologie della moda, Futuro del materiali – Materiali del futuro, Biomimetica e moda, Materiali funzionalizzati, Sostenibilità e circolarità, Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale, Comepetenze del futuro.

