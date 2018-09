Masterplan aeroporto, l'intervento di Xekalos (M5S) per il No

"Ho deciso di intervenire all’ultimo, perché volevo ascoltare tutti gli interventi per capire ancora più nel dettaglio quelle che sono le varie posizioni di ciascuno di noi e non mi stupisce che ancora una volta ci venga dato del gruppo che sa dire solo di no, questo dimostra che in tutti i consigli, in tutte le commissioni non ci avete mai ascoltati.

Noi abbiamo una posizione molto chiara, qui a Firenze e in tutti i Comuni limitrofi, al Governo e in Regione. Una posizione chiara e univoca, al contrario di molti gruppi politici che siedono oggi qua vicino a noi e questo lo rivendichiamo con orgoglio, perché dimostra la nostra coerenza e il fatto che quando si porta avanti una posizione lo si fa non in base a qualche particolare interesse, ma perché vogliamo davvero tutelare l’interesse pubblico, l’ambiente e la salute pubblica, sono queste le priorità che mettiamo di fronte ad ogni decisione.

Prima di portare avanti la nostra posizione, che non è un si o no all’aeroporto, ma è una valutazione molto più complessa e generale, abbiamo fatto studi a tutti i livelli molto avanzati e quello che emerge è che manca uno studio sanitario, l’ultimo risale al 2009 e la stessa Asl ha detto che è necessario aggiornarlo.

Questo progetto potrebbe portare un aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, ma di questo non se ne sente parlare. Voi parlate solo di nuovi posti di lavoro che si andrebbero a creare con numeri tirati a totalmente caso, perché ne avete detti tanti e tutti diversi, quindi mostra che non lo sapete neanche voi.

Tutti gli organismi tecnici hanno espresso parere negativo a questo progetto. Questo aeroporto può comportare aumento di traffico, ma questo non si prende in considerazione.

Ci sono le tante zone di rischio che andrebbero riviste e aggiornate, come ha chiesto la Commissione VIA.

C’è il problema relativo al Bird strike, cioè al rischio, com’è avvenuto in altre città e in altri aeroporti, di disastri causati anche da volatili, ma anche di questo non si parla.

Ci sono anche tantissimi problemi a livello di ambiente e salute che non tenete in considerazione.

Noi non siamo quelli del no, siamo quelli che studiano le cose prima di esprimerci.

La nostra proposta è molto semplice, il potenziamento dello scalo di Pisa, che riteniamo la scelta più giusta non solo per Firenze, ma per l’intera aera fiorentina, perché non dobbiamo essere ottusi e arrogantemente piccoli nel guardare solo l’interesse della nostra città, anche se in realtà non porterebbe neanche quello, ma avere una visione più ampia almeno dell’intera area metropolitana.

Dobbiamo smettere di essere così arroganti da pensare di poter fare tutto senza comportare danni e senza considerare quello che ci circonda.

Io sono rimasta allibita oggi, quando ho sentito alcuni consiglieri affermare che siamo a Firenze e dobbiamo guardare solo quello che è il nostro interesse senza pensare agli interessi dei Comuni limitrofi.

Siamo tutti uguali, non importa se un Comune ha una popolazione di un numero inferiore alla nostra, perché la salute è uguale per tutti e l’ambiente è uguale per tutti, e tutti noi se non ci muoveremo nella direzione di tutelarli subiremo delle conseguenze negative.

Vi invito quindi a guardare più avanti del vostro naso e cercare di guardare a quella che è la reale tutela del nostro ambiente e della salute pubblica, non solo per noi ma anche per le generazioni future, altrimenti è inutile lamentarsi dei danni che ogni volta accadono nel nostro paese se si continua a prendere decisioni che non tengono in considerazione il vero interesse pubblico".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

