Solidarietà, la cultura della donazione passa dal calcio: incontro Nazionale Trapiantati-Shalom a Fucecchio

La donazione è di casa a Fucecchio grazie a una partita di calcio. Sabato 8 settembre allo Stadio Corsini prenderà il via un evento che coniuga sport e solidarietà, si incontreranno in una partita di calcio i membri della Nazionale Trapiantati e quelli del Movimento Shalom, e tra i convocati ci sono nomi illustri di pallone e spettacolo. Il fine ultimo della gara è di lanciare il messaggio di speranza secondo cui dopo il trapianto si può tornare a una vita normale.

Lillo Di Puma, presidente onorario di Vite onlus, è fucecchiese doc e festeggia i trent'anni di 'rinascita' dopo il trapianto. Assieme a lui Katy Russo, presidente della Nazionale Trapiantati fondata dal marito Paolo Ciarfella, scomparso pochi anni fa. Entrambi hanno voluto dare risalto alla cultura della donazione: "Vogliamo far toccare con mano che la vita dopo il trapianto è ugualmente bella e si può fare sport. L'iniziativa dell'8 settembre sarà aperta anche ai bambini perché vogliamo far sì che anche i più giovani sappiano cosa vuol dire donare, non solo organi ma anche sangue o il semplice tempo".

Il fondatore di Shalom Don Andrea Pio Cristiani ha sottolineato: "Festeggiamo una sorta di compleanno ma anche il progresso scientifico. Lo sport dà una grande mano e veicola un messaggio di solidarietà". Dello stesso parere l'educatore calcistico Sergio Gasparri, che sabato sarà l'allenatore della squadra Shalom, e il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il quale ha riferito: "Sarà una sfida, ma senza rivalità. Sarà la partita in cui sarà importante il valore della donazione, che merita l'attenzione di tutti".

Tra i calciatori in campo anche figure importanti del pallone italiano: Giorgio Enzo ha giocato, anche in A, con Lecce e Torino e da qualche anno milita tra i Trapiantati. Per la squadra Shalom invece sono moltissime le celebrità convocate, anche se è da valutare la presenza in blocco al Corsini di Fucecchio: l'ex ministro Luca Lotti, i cantanti Marco Masini e Paolo Vallesi, il campione d'atletica Alberto Barsotti, il comico David Pratelli, l'attore Paolo Conticini e tantissimi ex giocatori com Alberto Di Chiara, Luca Cecconi, Gianluca Berti, Francesco Pratali e Roberto Mussi.

L'iniziativa prenderà il via alle 15.30 e il calcio d'inizio sarà alle 17.30, è promossa dalla associazione Vite Onlus in collaborazione con Movimento Shalom assieme a Aido Firenze e Fratres Fucecchio, mentre sarà patrocinata dal Comune di Fucecchio e sostenuta dalla scuola privata Leonardo Da Vinci. Proprio il Comune di Fucecchio ha aderito da tempo a 'Una scelta in comune', vale a dire la possibilità di esprimere sul documento di identità la propria volontà di donare gli organi in caso di decesso. Il sindaco Spinelli ha riportato i numeri: il 70% della popolazione ha detto sì e i dati sono in crescita.

Programma 8 settembre 2018, Stadio Corsini

15.30 Saluti e presentazione degli ospiti

16.00 Ingresso in campo di sbandieratori e bambini delle scuole calcio

16.30 Inizio del torneo delle scuole calcio

17.30 Partita Shalom-Nazionale Trapiantati

18.00 Merenda per i bambini

18.30 Calci di rigore per i piccoli delle scuole calcio

19.00 Premiazione

19.30 Saluti e ringraziamenti

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Fucecchio