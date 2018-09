Nuova casa della salute di Quarrata, inaugurazione con l'assessore Saccardi

Sarà inaugurata venerdì prossimo 7 settembre alle ore 10,30 dall’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme al Sindaco Marco Mazzanti e al direttore generale dell’Azienda USL Toscana centro Paolo Morello Marchese la nuova Casa della Salute di Quarrata.

Saranno presenti anche il direttore sanitario Emanuele Gori, la presidente della Società della Salute pistoiese Anna Maria Celesti e il direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale Daniele Mannelli. Sono state invitate le autorità istituzionali locali e regionali. Partecipa il Vescovo di Pistoia Monsignor Fausto Tardelli.

La Casa della Salute di Quarrata (posta in via Montalbano, 364) è una struttura di quasi mille metri quadrati in cemento armato realizzata con materiali ed impianti corrispondenti alle attuali normative compresa quella che riguarda l’accesso per le persone disabili. All’interno, su due livelli (piano terra e primo piano), sono stati previsti tutti i servizi, sociali, sanitari ed amministrativi, per rispondere alle esigenze della popolazione residente (circa 26.300 abitanti). I servizi sono stati programmati e organizzati per soddisfare in maniera adeguata le richieste provenienti dal secondo Comune, dopo quello Capoluogo, numericamente più popoloso della provincia pistoiese

Tanti i professionisti che garantiranno la loro attività: Medici e pediatri di famiglia, Medici specialisti, Infermieri, Assistenti sociali e Operatori di front- office.

L’Azienda Sanitaria ha investito complessivamente 1.700.000 euro comprensivi dell’acquisto dell’immobile, delle dotazioni informatiche e degli arredi.

La Casa della Salute sarà operativa a partire da domani giovedì 6 settembre dalle ore 7,00, in poi e con gli stessi orari di apertura del vecchio presidio. Contestualmente è stato chiuso il presidio di via Marco Polo.

L’inaugurazione, alla quale è stata invitata dal Sindaco la cittadinanza, avverrà pertanto a struttura già in funzione e con la presenza del personale in servizio.

Fonte: Comune di Quarrata

