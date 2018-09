Un operaio di 60 anni si è ustionato mani e piedi mentre stava effettuando una saldatura. L'infortunio è avvenuto intorno alle ore 17.30 in un laboratorio di Camucia nel comune di Cortona. Sul posto operatori del 118 e la polizia municipale. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Arezzo e non sarebbe in gravi condizioni.

