Progetto melanoma, tornano le visite gratuite di Ant

Dopo le due date di aprile e maggio, tornano gli appuntamenti con la prevenzione oncologica gratuita organizzati da Fondazione Ant nel Comune di Scandicci. I cittadini residenti nel Comune avranno a disposizione 60 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce e la prevenzione del melanoma nei giorni 20 e 27 settembre. Le visite si terranno negli studi medici della Farmacia Comunale 8 in via della Pace Mondiale 86. Per accedere alle visite riservate ai residenti nel Comune di Scandicci è necessario prenotarsi telefonicamente al n.3483102881 solo in orario 9-13 e solo dal lunedì al venerdì, dal 12 al 19 settembre. L’iniziativa ha ricevuto anche quest’anno il Patrocinio e il sostegno economico del Comune di Scandicci e il contributo di CSO Italia e Farmacie Comunali Alliance Scandicci, che hanno anche messo a disposizione gratuitamente i propri ambulatori per l’iniziativa.

“Ant porta avanti dal 2007, nella nostra Regione, campagne gratuite di prevenzione oncologica - ha dichiarato Silvia Leoni, responsabile Sanitario Ant Toscana - Il nostro impegno in questi anni è stato in costante crescita nella prevenzione ma anche nel nostro storico servizio di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Il Comune di Scandicci è stato uno dei primi nell’area metropolitana fiorentina a credere nel nostro operato. Devo ringraziare il Sindaco Fallani e l’assessore Capitani per aver dato costante collaborazione e sostegno a Fondazione Ant in questi anni per i progetti di prevenzione che abbiamo organizzato per i cittadini del territorio: Progetto Tiroide, Progetto Ginecologia, Progetto Nutrizione e Progetto Melanoma”.

“Come per tante altre patologie, la prevenzione è la miglior arma che abbiamo contro il melanoma – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche sociosanitarie Elena Capitani – i controlli per i cittadini ripetuti nel tempo sono un’attività preziosissima per la salute collettiva. La collaborazione con Ant, che prosegue con efficacia ormai da anni, va proprio in questa direzione: a loro va il nostro grazie per la puntualità con la quale organizzano iniziative come le visite dermatologiche gratuite, che rappresentano una risposta concreta per contrastare questa malattia”.