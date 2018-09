Scuole belle in vista della prima campanella: lavori conclusi a San Miniato

Ultimi ritocchi agli edifici scolastici di San Miniato, in vista dell'inizio delle lezioni previsto per il 17 settembre. Si sono conclusi i lavori di tinteggiatura alla scuola media di Ponte a Egola, seconda parte di un intervento già iniziato in occasione delle vacanze di Pasqua. “I lavori hanno interessato tutto l'edificio – spiega l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori – e sono consistiti nella tinteggiatura completa di balze, pareti e soffitti di entrambi i piani del plesso per un totale di 21 stanze (7 aule al piano terra, 12 aule, stanza insegnanti e presidenza al primo piano). Sono stati ridipinti anche i corridoi del piano terra e del primo piano comprese l'aula magna, i laboratori e la biblioteca; sono stati verniciati tutti i radiatori, risanate alcune porte danneggiate e alcune porzioni della muratura esterna dell'edificio”.

La riqualificazione del plesso ha previsto anche la definizione delle diverse destinazioni degli spazi, identificati con diverse tonalità dei colori: in verde le balze di tutti i corridoi che portano alle classi, in giallo quelle delle classi del piano terra, in arancio quelle delle classi del piano primo, in celeste i laboratori e in ocra l'aula magna e i corridoi limitrofi.

Conclusi anche i lavori di adeguamento alla scuola Don Milani di via Poliziano, dove è stata realizzata una porta tagliafuoco su misura, operazione necessaria per ottenere il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del fuoco.

Alla scuola primaria Giusti a La Scala sono invece stati messi in sicurezza gli infissi e sono stati sostituiti i vetri danneggiati con atti vandalici, oltre all'imbiancatura della zona sporzionamento.

“Con questi ulteriori interventi abbiamo restituito ai ragazzi che tra pochi giorni siederanno sui banchi di scuola, spazi idonei, sicuri e curati – spiega il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini -. L'amministrazione ha investito anche quest'anno molte risorse nella manutenzione degli spazi scolastici di proprietà comunale, proprio perché siamo convinti che sia una delle priorità”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

