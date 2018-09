"Segnaletica illeggibile o obsoleta sulla Francesca bis": la denuncia di Oliveri

"Dal 15 maggio 2013 , giorno della firma del verbale di consegna da parte della provincia di Pisa al comune di Santa Croce sull’Arno della strada provinciale n.66 Nuova Francesca – tratto interno all’abitato di Santa Croce sull’Arno quello compreso tra il Km 7+740 e il Km 9+600 la quasi totalità della segnaletica sulla Nuova Francesca e nelle strade adiacenti è obsoleta. Ci sono tantissimi cartelli stradali sugli incroci tra la Nuova Francesca e via di Pelle e via del Bosco illeggibili specialmente nelle ore notturne. Ritengo che sia arrivato il momento che tutti i cartelli su tutto il tratto della Nuova Francesca e delle strade adiacenti siano sostituiti con dei cartelli nuovi e a norma del Codice della Strada in quanto la strada è particolarmente trafficata in tutte le ore del giorno da numerosi veicoli leggeri e pesanti e quindi utili ai conducenti per conoscere verso quale direzione devono andare. Credo che i santacrocesi non si meritino tutto questo e che l’Amministrazione prenda urgentemente in esame quanto prima (in attesa di rivedere tutta la segnaletica a Santa Croce e Staffoli) la sostituzione della segnaletica obsoleta della Nuova Francesca e strade adiacenti".

Enzo Oliveri, sindaco 'ombra' e cittadino santacrocese

