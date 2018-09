Servizio civile, la Asl Toscana centro cerca 75 volontari tra i 18 ed i 28 anni

C'è tempo fino al 28 settembre per partecipare alla selezione per lo svolgimento di progetti di servizio civile nazionale. Il bando è aperto dal 20 agosto e lo ha emanato la Ausl Toscana Centro per reclutare 75 giovani da impegnare nei 2 progetti finanziati per l'Azienda USl Toscana centro: C.I.A.O.: Come ci Impegniamo nell'Accoglienza Ospedaliera (25 posti); Il Servizio Civile protagonista nella rete dell'Accoglienza (50 posti) suddivisi nelle 4 aree territoriali: Progetto "C.I.A.O.: Come ci Impegniamo nell'Accoglienza Ospedaliera", Zona Pratese 4 posti; zona Pistoiese 8 posti; zona Fiorentina 9 posti; zona Empolese 4 posti: Progetto "Il Servizio Civile protagonista nella rete dell'Accoglienza". Zona Pratese 19 posti; zona Pistoiese 6 posti; zona Fiorentina 19 posti; zona Empolese 6 posti.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e i volontari percepiranno un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti prevedono che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di 5 giorni a settimana.

