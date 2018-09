Servizio Civile, possibilità al Comune di Signa: 5 posti disponibili

Il Comune di Signa cerca 5 giovani dai 18 ai 28 anni. La domanda scade il 28 settembre 2018. Il nuovo bando di Servizio Civile Nazionale per il 2018 prevede 1028 posti in Toscana, messi a disposizione da enti che hanno presentato progetti per accogliere giovani civilisti.

Il comune di Signa partecipa al bando offrendo:

2 posti per TESSERE RETI-UN PONTE PER L’ASSISTENZA,

2 posti per OPEN CITIES – CITTA’ DEI DIRITTI,

1 posto per TERRE E SAPERI.

Questi progetti presentati tramite ANCI Toscana avranno ciascuno la durata di 12 mesi.

I PROGETTI

Le attività previste dal progetto TESSERE RETI: supporto ai servizi socio assistenziali; assistenza scolastica per minori; attività educative e ludico ricreative; supporto a minori disabili.

Le attività previste dal progetto OPEN CITIES: accoglienza all’utenza e supporto ai servizi erogati dall’URP. Supporto alle attività di comunicazione del Comune. Informazioni e orientamento ai servizi sociali.

Le attività previste dal progetto TERRE E SAPERI: promozione e supporto ai servizi informativi e culturali del Museo della Paglia e dell’Intreccio di Signa. Ciascun progetto prevede un orario di 30 ore settimanali articolate su 5 giorni per i progetti TESSERE RETI e OPEN CITIES, e su 6 giorni per TERRE E SAPERI.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 433,80 euro.

Le domande possono possono essere presentate dai giovani dai 18 ai 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti.

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile

nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. Può presentare domanda chi ha già svolto il servizio civile regionale.

COME FARE LA DOMANDA

Il modulo di domanda è disponibile sui siti: www.ancitoscana.it - www.comune.signa.fi.it

La scadenza per la presentazione delle domande è il 28 settembre 2018.

LA DOMANDA PUÒ ESSERE

• consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Signa

• inviata via PEC a pec@ancitoscana.com

• inviata per raccomandata AR indirizzata a Anci Toscana Servizio Civile, Viale Giovine Italia 17 – 50122 Firenze.

Le domande inviate per raccomandata devono pervenire entro il 28 settembre 2018: non fa fede il timbro postale.

Fonte: Ufficio stampa

