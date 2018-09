Spaccio e estorsione a Montale, arrestato un 51enne

I carabinieri di Montale hanno proceduto all’arresto di un 51enne pluripregiudicato, residente a Pistoia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Pistoia per una serie di reati, (spaccio, furto aggravato, incendio ed estorsione), commessi negli ultimi due anni.

All’uomo viene innanzitutto contestata una intensa attività di spaccio, attuata tra l’estate del 2016 e il gennaio di quest’anno nei confronti di vari assuntori, alcuni dei quali residenti a Montale. Sarebbero centinaia le vendite di cocaina che avrebbero fruttato al pregiudicato quasi venticinquemila euro.

In tale contesto si inquadrerebbe un tentativo di estorsione attuato dal 51enne nei confronti di un assuntore residente nel pratese, che avrebbe contratto un debito di alcune centinaia di euro per cessioni di cocaina non pagate. L’arrestato avrebbe attuato una sorta di vendetta trasversale impossessandosi nell’ottobre del 2017 della 500 del padre dell’assuntore 'insolvente', incendiandola dopo qualche giorno in una strada sterrata della periferia di Montale.

