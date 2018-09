Spostamento del mercato delle scarpe a Pistoia, parla Fiva-Confcommercio

Spostamento del mercato delle scarpe: per FIVA-Confcommercio – il Sindacato in rappresentanza dei venditori su aree pubbliche della provincia di Pistoia – la soluzione è Via Cino-Via Atto Vannucci.

In vista della conclusione della fase di collocamento provvisorio in Via Curtatone e Montanara – rimandata al prossimo 6 Ottobre da un’ordinanza comunale – diventa sempre più urgente individuare un nuovo posizionamento per il tradizionale mercato delle scarpe, spostato dalla sua sede storica in Piazza Spirito Santo più di un anno fa.

Laddove l’attuale sistemazione non potesse essere una soluzione definitiva e non lo fosse anche il ritorno in Piazza dello Spirito Santo, per FIVA la nuova collocazione dei banchi potrebbe ricadere in Via Cino proseguendo in Via Atto Vannucci.

In questo modo sarebbe garantita la continuità del mercato che seguirebbe un percorso lineare nel centro cittadino e, allo stesso tempo, gli operatori avrebbero la visibilità necessaria a garantire un certo standard lavorativo.

Via Cino infatti rappresenta la porta di accesso al centro dal lato sud della citta, quello in cui si sviluppano i parcheggi di prossimità più ampi e dal quale proviene il maggior flusso di frequentatori.

Per FIVA non è pensabile riposizionare il mercato, come ipotizzato, in Via della Madonna.

Qui, infatti, la conformità della strada provocherebbe un’interruzione visiva e di continuità all’area del mercato che, aggiunta alla distanza dalle principali aree di sosta e alle difficoltà vissute dalla via negli ultimi tempi, gli operatori sarebbero penalizzati notevolmente.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia