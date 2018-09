Un pastore tedesco tenta di aggredire il suo cane, lui cerca di difenderlo e viene azzannato. E' accaduto ieri pomeriggio a un 79enne, in via Boncinelli a Firenze. L'uomo ha riportato una ferita al braccio non grave ed è stato portato in ospedale. Sembra che il pastore tedesco sia sfuggito alla sua padrona e abbia aggredito l'altro cane di piccola taglia, poi l'intervento del 79enne.

