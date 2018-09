Torna 'Attacchi di Riso', da sabato 8 settembre in scena Graziano Salvadori

Una data speciale per il primo appuntamento della rassegna di teatro comico “Attacchi di Riso”. Sabato 8 settembre 2018 alle 21,30, al Poggio Salamartano di Fucecchio (Firenze), l’attore toscano Graziano Salvadori mette in scena lo spettacolo “Let me go home” fammi andare a casa. Con le indagini comico/storiche del critico teatrale Igor Vazzaz che introdurrà la serata presentando Salvadori e parlando del tema che lega le tre serate fucecchiesi di quest’anno, ovvero, l’evoluzione della comicità negli ultimi 30 anni.

Vazzaz, docente presso l’Università di Pisa, si interessa di arti sceniche, musica e serialità televisiva. Autore di saggi e volumi sulla comicità toscana del Novecento, da Benigni a Benvenuti, da Monni a Lucia Poli.

Alle 20,00 cena speciale dello chef dal titolo “Cena del Ritorno” ad euro 20. Da non perdere una visita al centro storico di Fucecchio con il Castello, la rocca, e il complesso religioso.

“Attacchi di riso” presenta tre appuntamenti tutti da ridere, spalmati tra l’8, il 15 e il 22 settembre 2018. A cura del Comune di Fucecchio in collaborazione con Teatro Guascone di Pontedera. Il mini cartellone è inserito negli appuntamenti dell’estate 2018 di Fucecchio e nel festival toscano di cene e teatro “Utopia del Buongusto”.

«Quello con Attacchi di Riso – spiega Daniele Cei, assessore alla cultura del Comune di Fucecchio - è oramai un appuntamento fisso che si presenta alla fine di un cartellone di eventi estivi molto ricco e altrettanto apprezzato sia dai cittadini fucecchiesi che dalle tante persone che sono venute da fuori. Questa edizione avrà un valore ancora maggiore, grazie alla presenza di un comico fucecchiese doc come Graziano Salvadori, che ha appositamente realizzato uno spettacolo per farci ridere e riflettere sui nostri pregi e difetti».

I prossimi appuntamenti sono, sabato 15 settembre con Guascone Teatro in “Ogni fuga è un’arte” e sabato 22 settembre con Riccardo Goretti e Massimiliano Loizzi in “Comicità 5.0”.

Con “Let me go home” fammi andare a casa, Graziano Salvadori, comico toscano di nascita fucecchiese, torna a casa dopo molti anni ripercorrendo la sua carriera. I suoi trionfi televisivi iniziano dal 1989 in “Vernice Fresca” trasmissione toscana di successo in onda su Cinquestelle, condotta da Carlo Conti poi il passaggio alle reti nazionali, le collaborazioni cinematografiche con Benvenuti, i Vanzina, Virzì. L’indissolubile amicizia con il compianto Niky Giustini. Questo e molto altro nello spettacolo di Graziano. Un comico che attraverso i suoi personaggi più riusciti, Achille e Maruska, ha saputo creare un linguaggio che ha colpito i giovani e che ancora oggi viene riproposto come battuta ovunque ci siano feste o incontri.

Istruzioni per un buon uso di Utopia in “Attacchi di Riso” - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena dello chef (facoltativa) ore 20,00 ad euro 20,00. Inizio spettacoli ore 21,30 - Euro 8,00. Informazioni e prenotazioni al 3280625881e al 3203667354. Sito web: www.guasconeteatro.it.

È possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Il Festival - Con l’estate ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventuno anni ed entra nel suo secondo ventennio di vita. Come sempre, promette anche per il 2018 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventunesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Due le cifre che l’accompagnano: oltre 1300 serate in venti anni con più di 125.000 spettatori.

In cinque mesi ci sono 47 date disseminate in tutta la Toscana, dal 15 giugno fino al 20 ottobre tra le province di Arezzo, Livorno, Firenze, Lucca e Pisa, in 18 Comuni: Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Crespina Lorenzana, Fucecchio, Livorno, Montaione, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terranuova Bracciolini e Vicopisano.

Utopia del Buongusto si propone ancora come la più grande rete regionale di Teatro all’aperto, più che un evento raro, una buona abitudine normale e semplice. Come sempre Utopia scova e offre al suo pubblico tanti spettacoli inediti, sostenendo la nascita di nuovi copioni e la ricerca drammaturgica.

Nonostante i tagli e le sforbiciate ai bilanci “Utopia” è tornata. Ci prova lo stesso e anche quest’anno sarà un viaggio teatral - gastronomico per aie, frantoi, cortili e sagrati, sempre pronto a sedurre il pubblico con cibi ancora un po’ più buoni e spettacoli ancora un po’ più belli. Una promessa per chi incontra solo adesso la manifestazione diretta da Andrea Kaemmerle. L’atmosfera informale e birbante dei primi anni c’è sempre, ancora la stessa voglia di incontrare persone, accompagnarsi nelle notti di estate e coltivare.

