Tre posti di lavoro a tempo indeterminato al Comune di Empoli: come candidarsi

Tre nuovi posti a tempo indeterminato all’interno dell’amministrazione comunale di Empoli, non accadeva da quasi un decennio che il Comune empolese avesse la possibilità di assumere.

Proprio questa mattina, martedì 5 settembre, è stato pubblicato un bando di concorso per soli esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo/Contabile” Categoria C – Posizione Economica C1 – CCNL – Enti Locali del 31/03/1999 di cui un posto con riserva prioritaria per le forze armate ai sensi articoli 1014 e 678 D.Lgs 66/2010 e un posto con riserva a favore del personale interno del Comune di Empoli.

«Tante cose, che vorremmo fare per i cittadini e per rispondere alle loro domande, vengono fatte con tempi più lunghi perché non abbiamo dipendenti a sufficienza. Dal 2014 ad oggi – spiega il sindaco Brenda Barnini – sono andati in pensione 38 dipendenti comunali e nessuno nuovo è stato assunto perché le nuove assunzioni erano bloccate. Ora finalmente grazie alle decisioni dei precedenti Governi Renzi-Gentiloni possiamo tornare ad assumere tramite concorso».

Nei mesi scorsi sono stati effettuati dei bandi di mobilità volontaria con cui sono stati coperti tre posti, il quarto è stato coperto scorrendo la vecchia graduatoria a tempo indeterminato, adesso la graduatoria esaurita e quindi si apre un nuovo concorso per ‘Amministrativo categoria C’.

È in fase di assunzione, è in corso la selezione, un elettricista e da qui alla fine dell’anno saranno aperti altri concorsi per un posto da muratore e altri due ‘Amministrativi categoria D’.

Per il concorso pubblicato stamani i candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, il diploma di Scuola Media Superiore.

La domanda di ammissione al concorso, deve essere presentata, secondo le modalità dell’articolo 5 del bando di concorso, all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 04/10/2018.

Chi è interessato potrà rivolgersi al Servizio Gestione del Personale del Comune di Empoli (Via Giuseppe del Papa, 41 – Tel. 0571/757719-935-934-921-529 – mail: personale@comune.empoli.fi.it) o trovare ulteriori informazioni sul sito internet del comune all’indirizzo www.empoli.gov.it. o in questa pagina dedicata http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html

