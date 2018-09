Nuova copertura palestra Montagnola, 49mila euro per il telo strappato dal vento

Sarà sostituito nelle prossime settimane il telo di copertura della palestra Montagnola, strappato dalle raffiche di vento del 7 agosto scorso. L’intervento, per un importo di 49mila euro, ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci nel corso dell’ultima seduta.

“Siamo intervenuti in modo tempestivo stanziando 49mila euro per il rifacimento della copertura – ha detto l’assessore Vannucci – in modo da consentire la regolare ripresa della stagione sportiva alla palestra Montagnola. I lavori saranno eseguiti nel mese di settembre”.

L’enorme strappo al telo di copertura della palestra geodetica si era verificato il 7 agosto scorso a causa delle fortissime raffiche di vento e della pioggia. L’intervento urgente prevede la rimozione del vecchio telo e la sostituzione con tessuto poliestere spalmato su entrambe le facce e strato di pvc appositamente trattato con agenti ignifughi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze