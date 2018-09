All'Anconella torna l’appuntamento con 'Gioca lo sport'

Torna l’appuntamento con “Gioca lo sport” da domani, venerdì 7 a domenica 9 set-tembre al Parco dell'Anconella a Firenze. Sarà una festa nel segno dello sport per tutti con una serie di discipline anche per i diversamente abili. Alla manifestazione del Quartiere 3, ideata in collaborazione con il comitato Uisp di Firenze, quest’anno partecipano una sessantina di associazioni sportive, del sociale e del benessere; un numero in crescita a dimostrazione di quanto questa tre giorni sia apprezzata.

Ogni pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà la possibilità di provare diversi sport per socializzare e divertirsi in uno degli spazi verdi più belli di Firenze. Quest’anno c’è grande attenzione ai temi della disabilità: tra le specialità da provare oltre alle classiche discipline (calcio, basket, baseball, rugby, vari tipi di arti marziali) anche la scherma olimpica e paralimpica, il wheelchair hockey e il basket in carrozzina. Sabato pomeriggio tutti in acqua con canoa kayak e dragon boat, presso la sede Canottieri Comunali su lungarno Ferrucci 4, per avvicinarsi a questo sport. Infine spazio anche per attività come il gioco del tappo, gli scacchi, il pole sport e la “picra”, la pesca nei giardini.

Tra i fuori programma l’appuntamento con la musica e “Firenze Suona Estate 2018”: al Barchetto (ore 21.30) l’Associazione Culturale Firenze Suona presenta “Sabrina Ancarola Jazz Project”. Sabato 8 è invece in programma un’escursione sulle colline fiorentine a cura dell’Ufficio Guide Outdoor. Il Gruppo Salute è benessere Q3, nell’attesa che ripartano le passeggiate settimanali, sarà presente con il “Frutta day”, una merenda con distribuzione di frutta e il “Conta e non contamina”

(dimostrazioni del lavaggio corretto delle mani). Domenica infine due

appuntamenti: al Barchetto (a partire dalle 16.30) incontri sul tema “L’ambiente e noi: guida alla corretta coabitazione”: l’Associazione Anemic presenta film, incontri e laboratori per grandi e piccini mentre alle ore 17.30 spazio per la pedalata organizzata dall’Associazione Firenze Ciclabile per i più piccoli (con ritrovo presso il loro stand).

Per chi ha una bicicletta l’Ufficio Città Sicura sarà a disposizione nei tre giorni per la “targatura” del proprio mezzo di trasporto. Nei tre giorni la Protezione civile del Comune di Firenze sarà presente con uno stand informativo e con dimostrazioni. La Misericordia di Badia a Ripoli proporrà dimostrazioni e simulazioni di soccorso pediatrico. Nei tre giorni sarà presente Alia Servizi Ambientali con il punto informativo mobile “Il viaggio dei rifiuti”. Mukki offrirà pocket drink al latte.

Fonte: Uisp - Ufficio stampa

