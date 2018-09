Al via gli allenamenti gratuiti del Montecatinimurialdo

È partito ufficialmente martedì 4 settembre il programma leve di calcio, la serie di allenamenti gratuiti organizzati dal Montecatinimurialdo.

Ogni martedì e giovedì, per tutto il mese di settembre, un team di istruttori e allenatori biancocelesti attenderà bambini e ragazzi nati dal 2010 al 2013 per vere e proprie sedute di allenamento, con l'obiettivo di far conoscere loto la disciplina e le dinamiche del gioco.

L'appuntamento è dunque per tutti i martedì e giovedì di settembre dalle ore 17,00 alle 18,00 allo Stadio Mariotti. Per tutte le info è possibile contattare la Sede del MontecatiniMurialdo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, al numero 0572-773540.

Fonte: Ufficio Stampa

