CCN e centro storico di Santa Croce, gli esiti della prima istruttoria del bando per le attività

In liquidazione i contributi relativi alle prime due tipologie del bando incentivi per il potenziamento delle attività nel centro. Ancora aperti fino al 28 settembre i termini per le domande di attività nei fondi sfitti in centro storico. L’appello del Sindaco: “Chi ama davvero Santa Croce sull’Arno si dia da fare ORA!”

Si è conclusa nel mese di agosto l’istruttoria sulle domande di contributo pervenute al Comune di Santa Croce sull’Arno a valere sulle prime due tipologie del bando incentivi per il potenziamento delle attività nel centro storico.

Le domande presentate sono risultate tutte ammissibili e finanziabili e gli uffici stanno provvedendo in questi giorni a verificare, con i beneficiari, la documentazione fiscale, contributiva e contabile per poter procedere regolarmente alla effettiva erogazione.

In particolare si tratta di:

* tre domande presentate a valere sulla prima tipologia (investimenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016) per un importo di contributo erogabile pari a poco più di complessivi 3.500,00 euro a fronte di un investimento complessivo di circa 12.500 euro

* una domanda presentata a valere sulla seconda tipologia (investimenti dal 01/01/2017 al 31/12/2017) per un importo di contributo erogabile pari al massimo del contributo previsto per questa tipologia ovvero 10.000 euro.

Con questa erogazione l’Amministrazione Comunale aggiunge, quindi, altri 13.500 euro agli oltre 30.000 euro di contributi già assegnati in passato ai commercianti del Centro Commerciale Naturale.

“E’ bene evidenziare – commenta l’Assessore Baldacci – che questi 43.500 euro, che negli ultimi anni hanno complessivamente stimolato oltre 270mila euro di investimenti privati sul nostro centro cittadino, sono soldi propri del bilancio comunale che l’Amministrazione ha deciso, per una precisa scelta propria di governo, di dedicare in modo diretto ed univoco al supporto delle attività del centro.”

Al di là di queste prime risorse in erogazione, restano ancora sul campo quasi 60.000 euro a disposizione di chiunque, impresa, professionista, associazione di categoria o gruppo qualificato di operatori voglia investire, avendone i requisiti, nei fondi sfitti da almeno un anno ai piani terra del centro storico di Santa Croce sull’Arno.

E’ possibile, infatti, fino al 28 settembre presentare domanda a valere sulla tipologia 3 del bando la cui documentazione completa è reperibile sul sito del Comune e relativamente al quale gli uffici Attività Produttive e SUAP presso la sede del Comune, in Piazza del Popolo, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo.

“Gli uffici stanno rilevando un forte interesse (molti contatti) per questa misura di supporto innovativa su cui abbiamo investito così tante risorse; non sappiamo, però, quante domande formali questa misura produrrà effettivamente alla scadenza ormai prossima” - fa sapere il Sindaco Deidda che aggiunge - “Invito nuovamente tutti coloro che dichiarano di volere la

rivitalizzazione del centro storico, non solo i commercianti quindi, ma anche proprietari, associazioni di categoria o di professionisti, semplici cittadini, insomma TUTTI ad attivarsi affinché questo ulteriore strumento messo a disposizione dall’Amministrazione non resti senza frutto. Chi ha davvero a cuore il nostro centro storico si dia davvero da fare ORA, come sta facendo convintamente questa Amministrazione, affinché nei fondi sfitti in centro torni a fiorire la Santa Croce che amiamo!

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno