Il Comitato Provinciale Area Pratese torna a sfilare in occasione del Corteggio Storico

Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Terra di Prato”, che ha messo a disposizione del CPAP tre figuranti in abiti medievali, la riproduzione della storica bandiera che fu del “Comitato di Iniziativa per la Costituzione della Provincia di Prato” torna a sventolare per le vie del centro storico, dietro al gonfalone della Provincia di Prato.

“E’ un ritorno pieno di significato, dichiara Fabio Nesti Presidente del CPAP, che vuole sottolineare come oggi più di allora siano importanti e fondamentali i valori che ci vedono affezionati alla nostra terra ed alla sua autonomia, conquistata dalla città con fatica. Vorrei dedicare il ritorno della nostra bandiera al Corteggio Storico a Rolando Caciolli, padre per eccellenza della nostra provincia, auspicando che la stessa possa servire anche da monito ai nostri amministratori, presenti e che verranno, affinché il loro operato miri esclusivamente al bene del territorio”. conclude Nesti

Fonte: Comitato Area Pratese

