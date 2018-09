Elezioni Santa Maria a Monte, ricorso di Vanni (L'Idea): fissata l'udienza al Tar

Alberto Fausto Vanni a novembre saprà il risultato del ricorso al Tar. Il leader della lista civica 'L'Idea' era candidato sindaco a Santa Maria a Monte ma alle elezioni dell'11 giugno per soli tre voti non è riuscito a entrare in Consiglio comunale. Ha fatto ricorso e a novembre è fissata l'udienza innanzi al Tar della Toscana, come riporta La Nazione. Se il Tribunale amministrativo regionale e il successivo riconteggio dovessero dare ragione a Vanni, allora questi entrerebbe in Consiglio. A uscire sarebbe il terzo eletto nella lista di centrosinistra 'Santa Maria a Monte di Tutti', ovvero Francesco Petri.

