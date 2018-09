Fc Pecciolese 1936, Lenzi: "Peccioli ha bisogno di entrambe le squadre"

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo Comunale di Peccioli, la seconda riunione tra il sindaco Renzo Macelloni e il presidente della FC Pecciolese 1936 Enrico Lenzi durante la quale è stato affrontato, nuovamente, il tema della gestione del campo sportivo di Peccioli e l’organizzazione dell’attività.

“Ho accettato di lasciare il campo sportivo alla nuova società creata per la gestione del settore giovanile – ha spiegato il Presidente della FC Pecciolese 1936 Enrico Lenzi a seguito dell’incontro -. Ritengo che sia giusto che ad usufruire della gestione del campo sia la società che ha come mission principale la formazione dei giovani, nonché il numero maggiore di atleti. I tempi si sono protratti e non è stato semplice trovare un’intesa– continua Lenzi – ma sono felice che siamo arrivati ad un accordo. Il mio ringraziamento va al sindaco Renzo Macelloni per averci fatto trovare il punto d’incontro giusto tra una società dilettantistica e una giovanile: il paese di Peccioli ha bisogno di entrambe le squadre”.

Sulla FC Pecciolese 1936 Lenzi ci tiene a sottolineare l’impegno della sua società per la prossima stagione sportiva: “anche ques' anno, oltre agli Juniores, squadra in cui militano per la maggior parte ragazzi di Peccioli, e alla prima squadra, abbiamo deciso di confermare il calcio femminile, gruppo che è con noi ormai da tre anni e a cui tengo molto. Credo che l’armonia che c’è all’interno della società e con l’uso degli impianti sia alla base dei risultati sportivi. Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo già iniziato a vederne i frutti con la vittoria di domenica (Forcoli Valdera-FC Pecciolese 1936 0-1, ndr ) e con la buona prestazione di ieri contro il Pontedera militante nel campionato Lega Pro”.

“Vorrei chiudere dicendo che quello che all’inizio sembrava un matrimonio finito, grazie a qualche incontro chiarificatore e all’impegno che è stato messo da parte di ognuno di noi, oggi appare una realtà pronta a dare continuità a questo progetto sportivo. Purtroppo la società dilettantistica che rappresento non poteva più sostenere l’impegno del settore giovanile, ma sono davvero felice che sia passata in mano al Peccioli Calcio, nuova organizzazione guidata da due dirigenti, Morelli e Ribechini, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per il loro impegno e la loro professionalità. A loro faccio il mio miglior in bocca al lupo. Desidero infine ringraziare l’amministrazione comunale per essere scesa in campo ancora una volta affinché venisse trovato un accordo. Il mio impegno, a fianco del sindaco Macelloni, per il progetto sportivo a Peccioli è e continuerà ad essere massimo anche nel proseguo.” chiude Lenzi.

