Pochi giorni per presentare domanda e partecipare alla XI edizione del Mercato nel Campo

L’estate volge al termine. E si avvicinano gli eventi autunnali e invernali. Così, mancano davvero pochi giorni per presentare la domanda e partecipare alla XI edizione del Mercato nel Campo. Il 10 settembre alle 13 è l’ultimo giorno utile.

Sulla base degli obiettivi, priorità nella selezione viene data a prodotti espressione delle eccellenze territoriali sia nel settore agroalimentare che artigianale. Possono dunque partecipare gli esercenti il commercio, gli artigiani, i produttori agricoli. E’ esclusa all’interno del Mercato nel Campo la partecipazione di operatori non professionali e lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tutto il materiale relativo alla manifestazione è consultabile sul sito internet del Comune di Siena www.comune.siena.it (seguendo il percorso: La Città – Economia – Mercato nel Campo) o sul sito www.confcommercio.siena.it. La domanda può essere presentata per la partecipazione per una sola o per entrambe le giornate. Costituisce motivo di priorità la scelta di partecipazione ad entrambe le giornate.

Per informazioni e per presentare la domanda è possibile mettersi in contatto con Elena Lapadula. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 10 settembre alle 13 con una di queste due modalità: consegna a mano, tramite fax allo 0577/223188, tramite e-mail all’indirizzo elapadula@confcommercio.siena.it oppure via pec a catsiena@pec.confcommercio.siena.it. L’elenco delle domande presentate sarà pubblicato il 13 settembre. Entro il 18 settembre si potranno contestare eventuali domande mancanti. Dopo tale data si elaboreranno le graduatorie ufficiali che verranno pubblicate il 21 settembre.

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa

