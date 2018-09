Inaugurato il nuovo playground del Palazzetto dello Sport realizzato da Eli Lilly

È stato inaugurato oggi, giovedì 6 settembre, il nuovo playground del Palazzetto dello Sport “Vinicio Tarli” a Sesto Fiorentino. Nell’occasione è stata presentata per la prima volta la nuova denominazione PalaLilly “Vinicio Tarli”.

Il nuovo campo da gioco è stato realizzato nell’ambito del bando di sponsorizzazione del Palazzetto vinto da Eli Lilly Italia Spa che si è impegnata per interventi di miglioramento della struttura. Oltre al nuovo parquet, Eli Lilly realizzerà una tensostruttura in sostituzione dell’attuale campo di calcetto che andrà a creare un ambiente funzionale alla pratica di diverse discipline sportive. Nell’ambito dello stesso accordo di sponsorizzazione è stato ridefinito anche il naming dell’impianto che si chiamerà PalaLilly “Vinicio Tarli”.

All’inaugurazione del playground, omologato per competizioni FIBA di livello 1, hanno preso parte il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, e il direttore dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino, Cristiano Demolli; al rituale taglio del nastro è seguita una esibizione di pallacanestro e pallavolo a cura di G.S. Basket Sestese, Associazionismo Sestese, Pallavolo Sestese e Volley Club Sestese.

“Questa iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra Lilly e le istituzioni locali, con l’obiettivo di dare un contributo alla comunità in cui operiamo – ricorda il direttore dello stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino Cristiano Demolli - In particolare, l’impegno Lilly nelle attività di responsabilità sociale è sempre teso verso progettualità che, come questa, ha lo scopo di favorire il corretto stile di vita”.

“Grazie all’impegno di Eli Lilly la nuova stagione sportiva e il nuovo anno scolastico iniziano offrendo a scuole e società una struttura rinnovata, più bella e in grado di rispondere meglio ad una domanda di sport e movimento sempre più forte - dichiara il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi - Oltre a rappresentare una realtà di eccellenza sempre più presente sul nostro territorio, Eli Lilly ha scelto di impegnarsi direttamente per la nostra comunità e questo è un fatto molto importante che conferma il legame ormai storico tra Sesto Fiorentino e un’azienda che ha scelto di investire e crescere nella nostra città”.

Fonte: Ufficio Stampa

