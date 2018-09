Mammografia, l'unità mobile a Montemurlo fino al 19 ottobre

Sono 3200 le donne, di età compresa fra i 49 e 74 anni, che risiedono a Montemurlo e che sono sgtate invitate da giovedì 6 settembre a presentarsi per lo screening mammografico con Unità Mobile. Lo screening, è un intervento di prevenzione di provata efficacia, che attraverso la mammografia, ha lo scopo di individuare il tumore della mammella in una fase precoce, facilitando quindi la guarigione e riducendo la mortalità per tale causa.