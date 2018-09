Nuova scuola di Calcinaia, 'in tasca' il contributo da 5,5 milioni di euro: al via il bando di gara

’ di pochi giorni fa la notizia che il Comune di Calcinaia è stato inserito nella graduatoria regionale per l’accesso ai finanziamenti dell’edilizia scolastica al 4° posto (per un importo complessivo di 3.500.000 €) per quanto concerne la realizzazione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a Calcinaia e al 27° posto (per un importo complessivo di 2.000.000 €) per quanto riguarda la realizzazione della palestra di Fornacette.

Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro e di una programmazione attenta e puntuale cominciata ben 9 anni fa.

Già perché risale al 2009 l’idea di realizzare due poli scolastici assolutamente innovativi sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista costruttivo e tecnologico in grado di soddisfare per molto tempo l’esigenza di spazi di una popolazione di studenti in costante aumento.

Sono state individuate le aree, è stata studiata la fattibilità dei progetti, la viabilità e l’impatto che queste realizzazioni avrebbero avuto sul nostro territorio. Quindi si è messo mano all’intero Piano Strutturale del Comune di Calcinaia e successivamente al Regolamento Urbanistico che doveva prevedere appunto due nuove scuole all’interno del nostro Comune.

Si è deciso di mettere mano primariamente alla situazione di Fornacette con una scuola elementare divisa in tre differenti strutture che sarebbero state riunite in un unico plesso, moderno e all’avanguardia.

Sono stati intercettati finanziamenti per portare avanti quest’opera, pensato e promosso un bando di gara e finalmente si è arrivati all’aggiudicazione. Il 12 Gennaio 2015 sono cominciati i lavori per la nuova Scuola Primaria di Fornacette e già si lavorava in prospettiva per arrivare a costruirne una anche a Calcinaia.

In poco più di un anno e mezzo, vale a dire in tempi decisamente record per gli standard a cui siamo abituati, è stata ultimata e inaugurata la nuova scuola primaria di Fornacette, esattamente l’1 Ottobre 2016, un’opera del valore di 5.500.000 €, prima scuola in assoluto in Italia a ricevere la certificazione di alta qualità Casa Clima School e successivamente premiata a livello nazionale per l’efficienza energetica, la domotica e le caratteristiche di costruzione, effettivamente all’avanguardia.

Nel frattempo erano già state vagliate opzioni per la realizzazione del secondo edificio scolastico a Calcinaia che avrebbe riunito scuola primaria e scuola dell’infanzia in un’unica struttura che avrebbe ospitato anche la direzione scolastica. Intercettati immediatamente 2.000.000 € di finanziamenti si studiavano ipotesi per arrivare alla copertura totale dei costi della realizzazione. Con il progetto esecutivo già in mano, gli strumenti urbanistici già attivi, c’erano tutte le carte in regola per accedere ai finanziamenti del Ministero.

Poi la graduatoria della Regione Toscana che conferma l’ammissione ai finanziamenti e la Scuola di Calcinaia posizionata al 4° posto davanti a progetti molto più rilevanti (dal punto di vista economico) di città più grandi, con la certezza quasi matematica di accedere già nel 2018 ai 3.500.000 € di contributo che permetteranno di realizzare l’intera opera senza intaccare le casse comunali. Casse che peraltro godono di ottima salute come testimoniato dall’articolo apparso poco tempo fa sui quotidiani locali che identifica il Comune di Calcinaia come quello con meno debito pro capite della provincia di Pisa.

La graduatoria regionale, dicevamo, ha classificato le 514 proposte per il Piano Triennale di opere scolastiche 2018-2020, attentamente valutate per finalità, fattibilità e progettazione, assegnando, come detto in precedenza, al Comune di Calcinaia il 4° e il 27° posto, per cui anche la palestra di Fornacette verrà finanziata se non nel 2018, al massimo nel 2019.

Con la somma per realizzare la struttura (5.500.000 €) “in tasca”, l’amministrazione e l’Ufficio tecnico Comunale potranno studiare il bando di gara con le relative specifiche, quindi si arriverà all’assegnazione e successivamente alla costruzione del nuovo edificio scolastico.

Non sarà possibile inaugurare la scuola entro la fine della legislatura, ma sicuramente in questo periodo saranno già stati fatti altri passi in tal senso.

Difficile nascondere l’orgoglio e la soddisfazione per il lavoro svolto nell’ambito dell’edilizia scolastica come sottolinea il Sindaco, Lucia Ciampi: “All’inizio del mio mandato ci eravamo posti obbiettivi chiari e precisi: le scuole prima di tutto. E da subito abbiamo alacremente lavorato assieme a tutta la mia Giunta per raggiungere questo traguardo. Quando nel 2016 ho tagliato il nastro della nuova scuola primaria di Fornacette ho constatato che tutti gli sforzi fatti negli anni precedenti con l’approvazione del Piano Strutturale, quella del Regolamento Urbanistico, gli incontri con i cittadini, con i dirigenti scolastici, con le insegnanti, con le associazioni e poi il reperimento degli sponsor per arredare la struttura, insomma tutto quanto era arrivato a compimento. Costruire una scuola è quanto di più bello si possa fare per una comunità, è l’investimento migliore per il futuro di un paese; anche per questo sentivamo mano a mano che ci avvicinavamo alla fine dell’opera il calore di tanti cittadini. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo neppure adesso. La graduatoria regionale ancora una volta testimonia la bontà del nostro lavoro. Siamo in ottima posizione per ricevere i finanziamenti che coprirebbero tutte le spese relative alle prossime realizzazioni in ambito scolastico. Quello di Calcinaia può diventare un esempio che non ha molti termini di paragone in Italia, perlomeno per un comune medio piccolo come il nostro. Riuscire in così poco tempo a realizzare una scuola e ad imbastire l’iter per la costruzione di un’altra, non è cosa semplice. E non ci accontentiamo, infatti vogliamo che la nuova scuola di Calcinaia abbia gli stessi standard della precedente, quindi assolutamente all’avanguardia dal punto di vista, ambientale, energetico e tecnologico. Il nostro 4° e 27° posto in classifica è un risultato eccezionale per noi, ma soprattutto per tutta la nostra comunità che nel giro di pochi anni avrà un altro edificio moderno e sicuro dove i ragazzi potranno studiare e una palestra polivalente in cui potranno fare sport e che sarà aperta anche alle associazioni sportive locali. Un’amministrazione seria lavora per offrire opere concrete ai cittadini”.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

