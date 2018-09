'Pisa Città della Ceramica', la storia raccontata attraverso i suoi vasai

Documenti d’archivio finora inediti per ricostruire la storia di Pisa. Le più recenti scoperte saranno in mostra sabato 8 settembre a partire dalle 16.30 al Centro Espositivo SMS per la conferenza “Vasai e fornaciai pisani tra medioevo ed età moderna attraverso le fonti scritte” guidata dal dottor Giuseppe Clemente della Società Storica Pisana, professionista specializzato in archeologia medievale e postmedievale. Si tratta del primo appuntamento di settembre all’interno della mostra “Pisa Città della Ceramica” che dal primo del mese ha riaperto i battenti con orario regolare (martedì e giovedì ore 9-13 e 15-17; mercoledì e venerdì ore 9-13; sabato e domenica ore 10-13 e 15-18) e propone speciali visite guidate nei fine settimana (venerdì ore 11; sabato e domenica ore 11 e 17, solo su prenotazione. Informazioni e prenotazioni alla mail pisacittaceramica@gmail.com ).

Il dottor Clemente presenterà per la prima volta l’ampio lavoro svolto sui documenti d’archivio a partire dal 2013 sui vasai pisani tra XVI e XVII secolo, lavoro che prosegue e aggiorna le ricerche di Graziella Berti e Liana Tongiorgi, studiose che si sono occupate dei ceramisti pisani tra il XIII e il XV secolo. La conferenza sarà inoltre dedicata ai dati raccolti sui fornaciai e sui produttori di laterizi attivi a Pisa sempre nei primi secoli dell’età moderna a partire dalle informazioni raccolte attraverso lo studio di documenti d’archivio sinora inediti.

Grazie alle nuove ricerche si è riusciti, infatti, a censire diverse decine di ceramisti e mattonai, finora sconosciuti, attivi a Pisa tra Cinquecento e Seicento e, attraverso il confronto con le fonti archeologiche, a individuare la collocazione dei luoghi di lavoro e di residenza degli artigiani stessi. L’analisi dei documenti ha inoltre permesso di ipotizzare il numero minimo delle botteghe attive in città. Oltre a questo si sono potuti ricostruire i rapporti parentali dei ceramisti e dei fornaciai e ricollegare alcuni di questi a famiglie pisane attive già alla fine del Trecento o nel corso del Quattrocento.

L’incrocio dei dati ha consentito di comprendere anche le dinamiche della mobilità degli artigiani da e verso la città e il variare delle attività produttive nel corso dei decenni. Tutte queste informazioni hanno permesso di comprendere meglio i cambiamenti della produzione ceramica cittadina, di delineare la crisi economica delle manifatture pisane tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo durante la seconda repubblica pisana e di descriverne la ripresa nel corso del Cinquecento dopo la riconquista fiorentina.

L’evento è realizzato insieme con la Soprintendenza ABAP di Livorno e di Pisa e il Polo Museale della Toscana, con il sostegno della Fondazione Pisa, del Comune di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa. Ha ricevuto il sostegno e la collaborazione di Acque S.p.A., Donati Laterizi, Unipol Sai, di club di servizio (Rotary, Lions, Soroptimist e Innerwheel di Pisa e del territorio) e di altre associazioni culturali cittadine (Archeoclub di Pisa, Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani), oltre che di alcune ditte del settore produttivo e dalle sedi locali dei soci Coop.

Hanno aderito e partecipano all’iniziativa diffusa sul territorio i Comuni di Calcinaia, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e Fucecchio insieme ai loro musei e aree archeologiche, oltre alla Diocesi di San Miniato per mezzo del suo museo. La mostra è patrocinata dal MiBACT, dalla Regione Toscana e dall’Università di Pisa.

