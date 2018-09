Ponte di Calcinaia, vietato l'accesso ai mezzi pesanti sopra 3.5 tonnellate

Niente mezzi pesanti sopra 3,5 tonnellate sul ponte di Calcinaia. Il Comune ha deciso, il sindaco Lucia Ciampi ha studiato le verifiche strutturali e, dopo molti incontri, si è deciso di chiudere l'accesso alla struttura a un determinato tipo di mezzi. L'eco del Ponte Morandi si sente ancora e quindi il ponte sull'Arno è sotto la lente di ingrandimento. Il Comune installerà anche due varchi alle entrate del ponte, queste impediranno il passaggio dei veicoli che non soddisfino determinare caratteristiche. Secondo La Nazione la decisione non è del tutto definitiva perché il Comune attende i soldi per poter sistemare la struttura e quindi renderla fruibile anche ai mezzi pesanti.

